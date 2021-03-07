«Атлетико» — «Реал»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет
7 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «матрасников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценён экспертами в 2.92. А ставки на ничью принимаются за 3.25.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.
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