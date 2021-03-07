«Манчестер Сити» — «МЮ»: смотреть онлайн 07.03.2021, прямая трансляция матча, где покажут

7 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён экспертами в 7.00. А ставки на ничью принимаются за 4.55.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82, пенальти идёт за 2.70, а удаление — за 4.00.

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