«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч 21-го тура РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».
Ставка: гол Промеса за 3.56.
«Я бы здесь оттолкнулся от проблем в составе «Краснодара». Да, у «Спартака» не будет Зобнина. Но в центре поля у красно-белых достаточный набор больших футболистов, которые могут заполнить проблемную зону.
В отличие от «Краснодара», у которого не будет крайних защитников вообще: Смольников не сыграет из-за дисквалификации, с Рамиресом – понятно, Ойонго мы так и не увидели, Петрова и Стоцкого не будет, Сафонов – скорее всего, нет, Берг – нет. Короче говоря, настоящий кошмар.
Думаю, с учетом всего этого, можно сыграть персональную ставку на гол Квинси Промеса. Несмотря на бледный результат в предыдущей встрече с «Рубином», он все равно смотрелся живо. А здесь домашняя игра для него, плюс не будет персональных опекунов.
Попробую сыграть гол Промеса в этой встрече».
- 7 марта 2021
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