«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата России

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Краснодар».
Ставка: победа «Спартака» и 2-4 гола в матче за 3.40.
«Команда Доменико Тедеско проиграла четыре матча, и теперь очень низко оценивается букмекерами. Думаю, сейчас оптимальное время этим воспользоваться и поставить на «Спартак». Потому что «Краснодар» выглядит гораздо слабее. Я в принципе невысокого мнения об этой команде, а тут у краснодарцев еще и эпидемия травм плюс дисквалификация Смольникова.
У «Спартака» же потеря только одна – дисквалифицирован Зобнин. Потеря серьезная, но зато сыграет в стартовом составе Крал, которого не было с первых минут в игре с «Рубином». Не думаю, что «Спартак» настолько плох, чтобы проигрывать пятый матч подряд. И ставка на «Спартак» с форой (0) с таким удивительно высоким коэффициентом, как 1.76, – это то, мимо чего я не могу пройти.
А учитывая, насколько ужасно «Краснодар» выглядит в обороне, учитывая вдобавок проблемы с вратарями, я даже предположу, что «Спартак» забьет более одного гола и победит. Мне понравилась в линии ставка с коэффициентом 3.40 на то, что «Спартак» победит, а количество голов в матче будет от двух до четырех».
- 7 марта 2021
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