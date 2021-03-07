«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ 07.03.2021

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Спартак» не проиграет + обе забьют за 2.05.

«Ужасное состояние обеих команд делает прогнозирование сложным. У «Спартака» четыре поражения подряд, от «Сочи», «Зенита», «Динамо» на Кубок и «Рубина», да еще и с единственным голом, забитым к тому же не самостоятельно — усилиями Ловрена. К сожалению, преждевременными оказались и ожидания от Промеса — чудес не бывает, Квинси готов неоптимально, что показал матч с «Рубином. Кроме того, на игроках «Спартака» отражаются контрактные истории — в частности, идет большое давление на капитана Джикию. «Краснодар» лихорадит в 2021-м — одна ничья и три поражения, включая два в Лиге Европы от «Динамо» Загреб. Правда, ничья с «Уралом» (2:2), спасенная на последних минутах, в определенной степени может восприниматься как позитивный результат, исходя именно из хода встречи, а не из предматчевых раскладов. В то же время у «быков» нет ясности с вратарём — вообще непонятно, кто выйдет в старте.



Ужасная ситуация с крайними защитниками из-за травм Чернова, Рамиреса, Стоцкого, Петрова, новичка Ойонго, а также дисквалификации Смольникова — Мураду Мусаеву придется затыкать дыры игроками непрофильных позиций. Напомню, что еще недавно было наоборот: из-за обилия травм на всех позициях выходили крайние защитники. Проклятье какое-то.



В два предыдущих визита в Москву «Краснодар» отбирал очки у «Спартака»: в марте 2020-го единственный гол в матче забил с пенальти Ари, который обожает поражать ворота бывшего клуба, а Роман Зобнин был удален. В этот раз Зобнин пропустит встречу из-за красной карточки, полученной в прошлом туре.



Оборона «Краснодара» играет безобразно, очень сложно рассчитывать на сухой матч с такими кадровыми проблемами и качеством действий в обороне у центральных защитников. Думаю, что «Спартак» не должен проиграть. Ключевой вопрос — сумеют ли гости забить. Предположу, что да. Отсюда «1х + обе забьют».