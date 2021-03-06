Петр Ян — Алджэмэйн Стерлинг: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 259

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Петр Ян — Алджэмэйн Стерлинг.



Ставка: победа Яна за 1.85.

«Всем привет, фанаты и любители зрелищного спорта — смешанных единоборств! Такие карды в последнее время встречаются достаточно редко, но этот, дейстительно, собрал в себе хорошие бои. Хочу поделиться мнением на бой Яна и Стерлинга.



Бойцы, на мой взгляд, абсолютно стоят друг друга. У Петра сейчас прекрасная серия, и он очень уверен в своих силах. Прекрасные ноги, поставленный удар, выносливость — это все про него. Я думаю, он будет биться на топовом уровне еще очень долго, ведь еще молодой совсем. Есть куда расти ему.



Стерлинг тоже прошелся по жестким соперникам и заслужил шанс выйти на титульный бой. У него ударка неплохая, но вряд ли он будет мериться силами с Яном в стойке. Ему важно нанести пару ударов, отвлечь внимание и провести тейкдаун. Его грэпплинг — главный ключ к успеху. Да и отличное кардио у него, не проседает почти.



Но если подвести итог, взвесить все за и против, то я бы поставил на нашего парня. Ян находится в прекрасной форме и на подъеме, от тейкдаунов защищаться умеет, а сил в кулаках ему должно хватить, чтобы потрясти американца.



Беру победу Яна, желаю удачи Петру и буду болеть за него!»