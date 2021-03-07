«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.68.



«Последние три матча «Манчестер Юнайтед» закончились со счетом 0:0. Команда не забивает и толком ничего не создает. «МЮ» не может забить уже 270 минут, 4,5 часа. Понятно, что кругом критика, но пока команда держится вслед за «Манчестер Сити». Пока команда находится на нужном месте и попадает в Лигу чемпионов, а значит, Сульшер особых претензий не получает. Что будет дальше? Будет интересно, особенно грядущим летом, когда разговоры будут звучать другого толка.



Что касается «Манчестер Сити», то команда выиграла уже 21 матч подряд. Я уже не в первый раз говорю фразу о том, что «Ман Сити» особо и не напрягается, экономит силы. Просто добивается результата, а потом катает мяч и удерживает результат.



Даже в последнем матче с «Вест Хэмом» вполноги играли подопечные Гвардиолы. Счет не отражает того, что происходило на поле. Игра завершилась победой «Манчестер Сити» (4:1). Два мяча «Сити» забил перед финальным свистком.



«Юнайтед» понятно, как играет. Мало того что впереди вообще ничего не получается. Мы уже привыкли, как играет «МЮ» против топ-клубов. Запирается, отдает мяч и ждет момента, чтобы убежать. Так что по всем статистическим показателям «Сити» здесь должен брать верх. Что касается исхода, то не думаю, что здесь мы увидим много мячей.



Не удивлюсь, если повторится сценарий первого круга, когда «Юнайтед» и с «Челси», и с «Сити» сыграл по нулям. С «Челси» и во втором круге сыграл также. Не удивлюсь, если и в этот раз будет что-то подобное.



Касаемо ставок, то здесь можно взять общий тотал меньше 3 мячей. Кроме того, «Сити» не проиграет при общем тотале менее 3,5 мяча».