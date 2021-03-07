«Манчестер Сити» — «МЮ»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «МЮ».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.

«Гвардиола вывел «Сити» на пик формы: +14 в АПЛ от ближайшего преследователя, которым как раз и является Сульшер и его «красные дьяволы». Как-то уже к февралю интрига в чемпионате Англии умерла. Вся борьба идёт за 2-4-е места. «Горожане» же уже 21 матч подряд берут у соперников по 3 очка во всех турнирах, в которых выступают. И из Кубка Лиги МЮ выбили именно парни Гвардиолы.

Матч против земляков для «Юнайтед» имеет прежде всего тот смысл, чтобы не позволить сбросить себя со второго места «Лестеру». Догнать же набравший крейсерских ход «Сити» вряд ли получится. Но вот с победами у МЮ в последнее время проблемы. В 10 последних матчах их всего 3. При 7 ничьих. Последняя встреча в рамках АПЛ между земляками завершилась со счётом 0:0. «Сити» — лучшие в Англии в плане обороны».