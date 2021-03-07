«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 07.03.2021

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.
«Дерби на «Этихад». Понятно, что «Манчестер Сити» является фаворитом. Хотя «Юнайтед» держится не очень далеко от соседей, большинство ставок в этой встрече делаются на победу команды Пепа Гвардиолы.
Но мы видим, что творят подопечные Сульшера в последних матчах. Они регулярно играют на ноль как в атаке, так и в обороне. Учитывая, что только в половине случаев последние матчи «Юнайтед» в АПЛ были верховыми, я предлагаю взять ТМ (2.5). Рискнуть и предположить, что нервов в этой игре будет больше, чем голов.
Мне кажется, «Сити» будет доволен выиграть малой кровью, а «Юнайтед» будет стараться не проиграть. Он бросит все силы на оборону».
- 7 марта 2021
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