Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 07.03.2021

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 07.03.2021
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

«Дерби на «Этихад». Понятно, что «Манчестер Сити» является фаворитом. Хотя «Юнайтед» держится не очень далеко от соседей, большинство ставок в этой встрече делаются на победу команды Пепа Гвардиолы.

Но мы видим, что творят подопечные Сульшера в последних матчах. Они регулярно играют на ноль как в атаке, так и в обороне. Учитывая, что только в половине случаев последние матчи «Юнайтед» в АПЛ были верховыми, я предлагаю взять ТМ (2.5). Рискнуть и предположить, что нервов в этой игре будет больше, чем голов.

Мне кажется, «Сити» будет доволен выиграть малой кровью, а «Юнайтед» будет стараться не проиграть. Он бросит все силы на оборону».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021