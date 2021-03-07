«Осасуна» — «Барселона»: результат матча, как сыграли 06.03.2021, какой счёт, кто забил

В матче 26-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0.



На 30-й минуте счёт открыл защитник «Барселоны» Жорди Альба, ему ассистировал нападающий Лионель Месси. Во втором тайме преимущество сине-гранатовых увеличил Илаш Мориба.

Поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.54: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1540 рублей. Успех хозяев оценивался экспертами в 6.10. А ставки на ничью принимались за 4.50.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.24, «обе забьют — нет» — за 2.15, а победа «Барселоны» всухую — за 2.90. На точный счёт 2:0 в пользу каталонцев предлагали поставить за 7.00.