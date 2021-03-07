«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на 3-й матч серии

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч 3-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» за 2.70.

«Однозначно, выиграет «Салават Юлаев». Думаю, они будут злые, как татары. Им не очень приятно проигрывать челябинской команде. Так что на выезде в третьем матче точно одержат победу. Это мое мнение.



В воротах, скорее всего, будет стоять Юха Метсола. Поражение в первом матче — это чисто его вина. Просто все на него надеялись, но так не бывает, что один вратарь должен решать за всю команду. Поэтому сейчас, в Челябинске, будет совершенно другая игра.



Хозяева начнут действовать более аккуратно. Два первых звена побегут забрасывать, а защитники встанут сзади и будут помогать своему голкиперу. Они в первом матче должны были побеждать. Вратарь у них замечательный. Посмотрим, конечно же, что будет, но Уфа, я считаю, выиграет в основное время».