АПЛ, РПЛ или Примера? Выбирай суперматч и получай беспроигрышную ставку 700 рублей!

7 марта — потрясающий день для всех любителей футбола, сегодня сразу 3 матча с приставкой «Супер». В 18:15 начнется встреча испанской Примеры между «Атлетико» и «Реалом», в 19:00 — матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар», а в 19:30 — дерби Манчестера в АПЛ: «Сити» против «Юнайтед». Букмекерская компания «Фонбет» приготовила беспроигрышное пари – 700 рублей на любой из этих матчей для новых игроков. Выбирай игру на свой вкус и получай бонус, выполнив легкие условия.



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