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«Спартак» — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ

«Спартак» — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

7 марта в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!

Забери свой бонус в четыре простых шага.

1. Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся с промокодом FON.

3. Пройди упрощенную идентификацию.

4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

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