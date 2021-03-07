«Спартак» — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ
7 марта в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
Забери свой бонус в четыре простых шага.
1. Скачай приложение «Фонбет».
2. Зарегистрируйся с промокодом FON.
3. Пройди упрощенную идентификацию.
4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу РПЛ «Спартак» — «Краснодар».
Рекомендуем вам
- 7 марта 2021
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:33
-
07:30
-
07:18
-
07:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам