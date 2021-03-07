«Спартак» — «Краснодар»: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу РПЛ

7 марта в матче 21-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!



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