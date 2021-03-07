Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг, результат боя UFC 259, кто победил

Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг, результат боя UFC 259, кто победил
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец Пётр Ян в бою с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в США исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде.

После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.

Эксперты считали Яна фаворитом: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.80. Успех Стерлинга шёл за 2.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2200 рублей. На ничью давали 48.0.

Досрочное завершение поединка шло за 1.50. На тотал больше 2.5 раунда давали 1.55, а на дисквалификацию одного из спортсменов — 20.0. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы 20 тыс. рублей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021