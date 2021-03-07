Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг, результат боя UFC 259, кто победил
Российский боец Пётр Ян в бою с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в США исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде.
После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.
Эксперты считали Яна фаворитом: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.80. Успех Стерлинга шёл за 2.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2200 рублей. На ничью давали 48.0.
Досрочное завершение поединка шло за 1.50. На тотал больше 2.5 раунда давали 1.55, а на дисквалификацию одного из спортсменов — 20.0. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы 20 тыс. рублей.
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