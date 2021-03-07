Ян — Стерлинг, результат боя UFC 259, кто победил, какие ставки сыграли

Российский боец Пётр Ян в бою с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в США исполнил запрещённый приём, ударив соперника, сидящего на канвасе, коленом в голову в четвёртом раунде.



После полученного повреждения Стерлинг пролежал несколько минут, а затем не смог продолжить поединок. Судьи отдали победу и титул американцу.



Эксперты считали Яна фаворитом: ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.80. Успех Стерлинга шёл за 2.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2200 рублей. На ничью давали 48.0.



Досрочное завершение поединка шло за 1.50. На тотал больше 2.5 раунда давали 1.55, а на дисквалификацию одного из спортсменов — 20.0. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы 20 тыс. рублей.