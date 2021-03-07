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Блахович — Адесанья: исход боя 7 марта, кто выиграл на UFC 259

Блахович — Адесанья: исход боя 7 марта, кто выиграл на UFC 259
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья не смог завоевать второй титул, потерпев первое поражение в карьере. В главном поединке турнира UFC 259 Адесанья проиграл чемпиону UFC в полутяжёлом весе Яну Блаховичу.

Поединок прошёл в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45.

Букмекеры считали фаворитом Адесанью. Поставить на его победу можно было с коэффициентом 1.37. Шансы Блаховича оценивали в 3.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3250 рублей. На ничью предлагали 52.0.

Поставить на то, что бой пройдёт всю дистанцию, предлагали за 2.70. Победа Блаховича по очкам шла за 8.00, тотал больше 2.5 раунда — за 1.81.

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