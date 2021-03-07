«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ в Москве

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Краснодара» за 2.56.

«Обе команды очень плохо начали вторую часть сезона. «Спартак» проиграл две встречи — «Динамо» и «Рубину». Пока даже не забивала команда. В каждом матче были удаления. Эту игру будет пропускать Зобнин. Промес приехал, все порадовались. Но когда он наберет достойную форму, это вопрос. Возможно, это произойдет даже не в этом сезоне. Идут эксперименты с тактикой. И пока пользы от этого не чувствуется. Что касается результатов, то проблемы есть и ментальные. Команда понимает, что Тедеско уходит и не все могут настроиться.

«Краснодар» четыре матча не выигрывал, вылетел из Лиги Европы и Кубка России. В обороне бардак в каждом матче. Какие-то вопросы есть по Сафонову. Пишут, что с ним не могут договориться по контракту. А без него на последнем рубеже все очень плохо. Но при этом моменты хотя бы команда создает, забивает. В плане результата встречу трудно предсказывать. Состояние тяжелое и у тех, и у других.

Но в плане креатива больше нравится «Краснодар». У «Спартака» же в обороне далеко не все радужно. Поэтому поставлю на то, что гости забьют минимум два мяча".