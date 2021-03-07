«Атлетико» — «Реал»: результат матча, какой счёт, как сыграли 07.03.2021, кто забил

В матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.



Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте.



«Реал» сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро.

Поставить на победу «матрасников» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценивался в 2.92. А ставки на ничью принимались за 3.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3250 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.59, «обе забьют» — за 2.05, а точный счёт 1:1 — за 6.00.