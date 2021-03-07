«Манчестер Сити» — «МЮ»: результат матча 7 марта, как сыграли, кто победил, авторы голов

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 2:0.
Уже на первой минуте матча нападающий «Сити» Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на «точку». Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.
Окончательный результат был установлен на 50-й минуте — нападающий гостей Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.
Поставить на победу «Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценивался в 7.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 7000 рублей. А ставки на ничью принимались за 4.55.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.16, «обе забьют — нет» — за 2.10, пенальти — за 2.70, а победа «МЮ» всухую — за 12.0.
- 7 марта 2021
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