«Рубин» — «Зенит»: эксперты оценили шансы казанцев отобрать очки у лидера РПЛ

8 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72 (55%). Успех хозяев оценён экспертами в 5.00 (20%). А ставки на ничью принимаются за 3.95 (25%).



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Если «Рубин» наберёт очки, сыграет коэффициент 2.30 (45%).