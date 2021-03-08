«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Локомотив».



Ставка: «Арсенал» забьёт минимум 2 гола за 3.26.



«Туляков мотает из стороны в сторону: после качественной победы над «Зенитом» в Питере в 1/8 финала Кубка России последовал разгром 0:4 в Сочи. «Арсенал» уже шесть матчей подряд не может забить в РПЛ — просто катастрофа. Причём в ходе этой серии уже была встреча с «Локомотивом», 1:0 в пользу красно-зелёных в Москве, с неё-то всё и началось.



Думаю, что Дмитрий Парфёнов должен наконец снять заклятье с чужих ворот. Туляки всухую выиграли у «Локомотива» три предыдущих домашних матча. Думаю, что и сейчас они забьют и наберут очки. Да, «Локомотив» рестартовал с уверенной победой над ЦСКА (2:0), но всё равно не покидает ощущение общей шаткости положения. В клубе идут процессы, меняется власть, происходят кадровые изменения, непрочными выглядят позиции Марко Николича. В такой ситуации перепады результатов неизбежны.



Я рискну поставить на успех аутсайдера с форой 0 и на то, что Тулу прорвёт и «Локомотив» пропустит как минимум дважды», — сказал Симонов.

«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз: Николич, Гильерме продолжат погоню за ЦСКА и «Спартаком» «Локомотив» возобновил сезон двумя победами всухую и получил девять дней на отдых.