«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» Тула — «Локомотив».
Ставка: «Арсенал» забьёт минимум 2 гола за 3.26.
«Туляков мотает из стороны в сторону: после качественной победы над «Зенитом» в Питере в 1/8 финала Кубка России последовал разгром 0:4 в Сочи. «Арсенал» уже шесть матчей подряд не может забить в РПЛ — просто катастрофа. Причём в ходе этой серии уже была встреча с «Локомотивом», 1:0 в пользу красно-зелёных в Москве, с неё-то всё и началось.
Думаю, что Дмитрий Парфёнов должен наконец снять заклятье с чужих ворот. Туляки всухую выиграли у «Локомотива» три предыдущих домашних матча. Думаю, что и сейчас они забьют и наберут очки. Да, «Локомотив» рестартовал с уверенной победой над ЦСКА (2:0), но всё равно не покидает ощущение общей шаткости положения. В клубе идут процессы, меняется власть, происходят кадровые изменения, непрочными выглядят позиции Марко Николича. В такой ситуации перепады результатов неизбежны.
Я рискну поставить на успех аутсайдера с форой 0 и на то, что Тулу прорвёт и «Локомотив» пропустит как минимум дважды», — сказал Симонов.
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