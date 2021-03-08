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«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» — «Авангард».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.14.

«Мне не нравится, что «Авангард» в этой серии играет по нисходящей.

Первый матч – классическая победа со счётом 3:0. Это был идеальный хоккей в исполнении «ястребов». В первую очередь, идеал был в обороне.

Второй матч – «ястребы» победили со счётом 4:3, но уступали в счёте, и гениально сработали два их видеотренера, которые увидели офсайды в двух шайбах «Автомобилиста», и эти голы отменили.

Третий матч – «ястребы» уже проиграли в Екатеринбурге (1:2). Причём «Автомобилист» с учётом регулярки взял все три матча у «Авангарда» в своём городе.

Но я замечу, что «ястребы» перебросали «Автомобилист» (38-27), и главный тренер Боб Хартли на пресс-конференции даже хвалил своих игроков, что после поражений от скупого на похвалы канадского тренера услышать не так легко.

Я бы во втором матче серии взял кэф 2,14 на то, что победит «Автомобилист». Во-первых, это хороший коэффициент. Во-вторых, коллектив Билла Питерса показывает себя в битвах с «Авангардом» как сугубо домашняя команда. В-третьих, «Автомобилист» прижат к стенке, им нечего терять. Все понимают, что серию с 1-3 у «Авангарда» просто не вытащишь», — сказал Лысенков.

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В прошлой игре екатеринбуржцы вернули интригу, вырвав победу за минуту до сирены.
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