«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.14.



«Мне не нравится, что «Авангард» в этой серии играет по нисходящей.



Первый матч – классическая победа со счётом 3:0. Это был идеальный хоккей в исполнении «ястребов». В первую очередь, идеал был в обороне.



Второй матч – «ястребы» победили со счётом 4:3, но уступали в счёте, и гениально сработали два их видеотренера, которые увидели офсайды в двух шайбах «Автомобилиста», и эти голы отменили.



Третий матч – «ястребы» уже проиграли в Екатеринбурге (1:2). Причём «Автомобилист» с учётом регулярки взял все три матча у «Авангарда» в своём городе.



Но я замечу, что «ястребы» перебросали «Автомобилист» (38-27), и главный тренер Боб Хартли на пресс-конференции даже хвалил своих игроков, что после поражений от скупого на похвалы канадского тренера услышать не так легко.



Я бы во втором матче серии взял кэф 2,14 на то, что победит «Автомобилист». Во-первых, это хороший коэффициент. Во-вторых, коллектив Билла Питерса показывает себя в битвах с «Авангардом» как сугубо домашняя команда. В-третьих, «Автомобилист» прижат к стенке, им нечего терять. Все понимают, что серию с 1-3 у «Авангарда» просто не вытащишь», — сказал Лысенков.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз на 4-й матч: Павел Дацюк сравняет счёт в серии В прошлой игре екатеринбуржцы вернули интригу, вырвав победу за минуту до сирены.