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«Рубин» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на матч РПЛ в Казани

«Рубин» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на матч РПЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.70.

«Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»: «Зенит» победит, в первом тайме ничья и обе забьют.

Здесь надо внимательно посмотреть за «Рубином». У него очень хорошая атака – все три нападающих хороши, а двое из них молодые и очень перспективные. Но защита не очень сильная, поэтому думаю, что всё-таки «Зенит», который обладает хорошим нападением, будет забивать.

«Зенит» неважно начал чемпионат, определённые разговоры в команде пройдут со стороны руководства и тренерского штаба, поэтому «Зенит» будет совершенно другой. Тем более что выздоровел Азмун, а связка Азмун – Дзюба очень опасная для чужих ворот. Думаю, что на выезде «Зенит» победит», — сказал Ловчев.

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В шести последних домашних матчах с «Зенитом» казанцам удалось взять очки лишь один раз.
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