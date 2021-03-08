«Северсталь» – «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Северсталь» – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.54.



«Не знаю, какой там контракт у Андрея Разина, но этим летом он наверняка пойдёт на повышение. Надо смотреть, кто из клубов первой четвёрки в каждой конференции вылетит из плей-офф первым, и мысленно примерять туда Разина. Не факт, что у него получится, пока получалось лишь делать конфетки из команд ниже среднего уровня – что в ВХЛ, что в КХЛ. Но это не означает, что в клубе-олигархе всё будет ещё лучше. В любом случае практика – критерий истины, и пока он попробует, никто не будет знать, получится или нет.



С учетом текущих возможностей московского «Динамо», да ещё подведённого многоопытным Владимиром Крикуновым к плей-офф в отличном состоянии, пусть и под дополнительной нагрузкой, «Северсталь» прыгает выше головы уже три матча подряд. Сколько сможет прыгать ещё, известно только Господу Богу и, в меньшей степени, Разину. Но в любом случае эти прыжки с каждым разом будут всё ниже, и смогут ли череповчане при таких раскладах напрыгать хотя бы на вторую победу, лично я сомневаюсь.



Поэтому и не верю, что северяне смогут сравнять счёт в серии, хоть и очень на это надеюсь. Но пока наиболее вероятным вариантом вижу ещё один взаимомучительный матч, победу в котором, вполне возможно, вновь за пределами основного времени за счёт индивидуального мастерства возьмёт «Динамо». И счёт в серии станет 3-1 в пользу бело-голубых», — сказал Лебедев.