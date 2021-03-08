«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.75.



«Если кто-то думает, что вот теперь «Автомобилист» как разгонится, как побежит и от «Авангарда» полетят клочки по закоулочкам, то он сильно ошибается. Вполне может быть, что екатеринбуржцы одержат ещё одну победу, хоть снаряд в одну воронку два раза и не падает. Но вряд ли «ястребам» ещё будет так же не везти на протяжении нескольких матчей подряд. А при прочих равных «Авангард» покрывает «Автомобилист», как бык овцу.



Поэтому во вторую победу екатеринбуржцев подряд я не верю ни на секунду. Тем более что после третьего матча в «Авангарде» наверняка провели «разбор полётов» и раздали всем сёстрам по серьгам. И вариант, когда соперник переигран и перебросан в полтора раза и это не приводит к результату, больше не повторится.



Поэтому наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий мне видится победа «Авангарда» в четвёртом матче и завершение серии в пятой игре, которая пройдёт в Подмосковье. Быть может, на одну победу в плей-офф «Автомобилист» в регулярном чемпионате заработал, но две станет для него большим авансом, а три – невероятным чудом.



Победа «Авангарда» непростая, не исключено, что овертаймовая», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз на 4-й матч: Павел Дацюк сравняет счёт в серии В прошлой игре екатеринбуржцы вернули интригу, вырвав победу за минуту до сирены.