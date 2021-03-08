«Рубин» — «Зенит»: когда начало, где будет трансляция, по какому каналу покажут матч РПЛ

8 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70 (55%). Успех хозяев оценён экспертами в 5.00 (20%). А ставки на ничью принимаются за 3.95 (25%).
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Если «Рубин» наберёт очки, сыграет коэффициент 2.50 (45%).
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