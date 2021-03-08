«Арсенал» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 21-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Локомотив» в 21-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Локомотив» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.17.
«Локомотив» очень неплохо начал весеннюю часть сезона. Победа над ЦСКА в дерби была по делу. Думаю, план Николича сработал гораздо лучше, чем у Гончаренко. Хотя во втором тайме были моменты и у армейцев. Все говорили о потерях ЦСКА, но они есть и у «Локомотива». Баринов только появился на несколько минут, а Миранчука, например, нет. Но команда в хорошем тонусе, ещё на сборах было видно, что от «Локомотива» стоит ждать хороших результатов.
«Арсенал» начал с отличного результата в Кубке России, но дальше было крупное поражение в Сочи. Сейчас первый домашний матч. Очки очень нужны — надо выбираться из подвала. Настрой будет, но хватит ли мастерства…
«Локомотив» мне кажется более монолитным, но не рискну на него поставить. Всё-таки на эмоциях «Арсенал» бой даст, поле будет тяжёлым. Зрелищного футбола, честно говоря, не жду. Поэтому выберу ставку «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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