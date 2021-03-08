«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 3.10.



«В третьем матче «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счётом 2:1 в упорной борьбе. Думаю, они способны сравнять счёт в серии. В Екатеринбурге сегодня порадуют своих болельщиков и победят с преимуществом в одну шайбу.



Хозяевам некуда деваться — надо доказывать своей игрой желание пройти дальше, в следующий раунд. Соперник попался им равный, по силам. Бороться будут в каждом матче. Мне вообще нравится эта дуэль двух канадских тренеров. Пускай они поиграют, повоюют.



Молодежи, по большому счёту, нет ни у тех, ни у других. Так что победят хозяева льда с минимальным преимуществом в одну шайбу. Атмосфера, конечно, будет не такая огненная, как в Подмосковье. Да и психология здесь совсем другая. Думаю, мы вправе ожидать все семь матчей в этом интересном противостоянии», — сказал Кожевников.

«Автомобилист» — «Авангард». Прогноз на 4-й матч: Павел Дацюк сравняет счёт в серии В прошлой игре екатеринбуржцы вернули интригу, вырвав победу за минуту до сирены.