«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Автомобилист» — «Авангард».
Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 3.10.
«В третьем матче «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счётом 2:1 в упорной борьбе. Думаю, они способны сравнять счёт в серии. В Екатеринбурге сегодня порадуют своих болельщиков и победят с преимуществом в одну шайбу.
Хозяевам некуда деваться — надо доказывать своей игрой желание пройти дальше, в следующий раунд. Соперник попался им равный, по силам. Бороться будут в каждом матче. Мне вообще нравится эта дуэль двух канадских тренеров. Пускай они поиграют, повоюют.
Молодежи, по большому счёту, нет ни у тех, ни у других. Так что победят хозяева льда с минимальным преимуществом в одну шайбу. Атмосфера, конечно, будет не такая огненная, как в Подмосковье. Да и психология здесь совсем другая. Думаю, мы вправе ожидать все семь матчей в этом интересном противостоянии», — сказал Кожевников.
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