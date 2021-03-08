«Интер» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Аталанта».
Ставка: ТБ 3 за 2.03.
«Я даю прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта». Эта игра вынесена на понедельник. Соответственно, обе команды должны успеть полностью восстановиться после матчей, которые прошли в середине недели.
«Аталанта» играла с «Кротоне» 3 марта и победила со счетом 5:1. Голом отметился Алексей Миранчук. «Интер» на выезде играл против «Пармы» на выезде и одержал тяжелую победу благодаря дублю Алексиса Санчеса.
Вообще, тур определяющий в чемпионате Италии, так как «Интер» играет с командой из топ-4. «Ювентус», который сохраняет шансы на чемпионство, встречается с «Лацио». Тоже большая игра. Если предположим, что «Ювентус» потеряет очки, а «Интер» выиграет у «Аталанты», то в борьбе за скудетто многое станет ясно. У «Интера» преимущество перед «Миланом» 6-очковое.
Я от этой игры жду голов. Раньше в этих матчах было не очень много голов: 0:0 или ничья 1:1 были. Но здесь обе команды сделают ставку на атакующий футбол. «Интер» понимает, что остался без еврокубков, а вот есть шанс впервые за многие годы взять скудетто. «Интер» показывает достойный футбол, соответствующий чемпионству. «Аталанта», как и «Интер», играет результативно. У миланцев за последние четыре матча забивалось не менее трех голов в каждом. «Аталанта» в двух из последних четырех матчей также много забивала.
Я думаю, что здесь смело можно брать тотал голов больше трех с коэффициентом 2.03. Минимум три мяча на двоих команды должны забить с такой атакой. У Конте и Гасперини есть потрясающие атакующие футболисты. Те и другие любят играть агрессивно и без мяча, в прессинг. Поэтому мне кажется, что здесь можно брать голы», — сказал Керимов.
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