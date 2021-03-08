«Челси» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон».



Ставка: победа «Челси» за 1.60.



«Челси» проверит на прочность «Эвертон» 8 марта. Клубы в данном сезоне встречались дважды, но решить, кто сильней, не смогли. Кто же победит в данном противостоянии?



«Челси» опережает своего соперника всего на одно очко в турнирной таблице. Команда расположилась на четвёртом месте, и данную строчку она заполучила нелегко. Стоит похвалить «пенсионеров», они выступают в последнее время отлично и самое главное — стабильно. Так за пять игр «синие» не проиграли ни разу, им всего лишь приходилось сыграть дважды вничью. Первый раз игроки под командованием Сесара Аспиликуэта разошлись с миром с «Саутгемптоном» (1:1), а позже и с «Юнайтед» (0:0).



«Синие» в данном матче будут тёмными лошадками. Клуб великолепно смотрелся в последних встречах, а особенно у себя на родном поле. За десять игр всего одно поражение. Также хочу отметить игроков, которые в данном матче смогут помочь и, к счастью, их очень много. Абрахам и Сильва ещё стоят под вопросом, тем не менее силовая мощь все равно больше.



«Эвертон» после двух невнятных поражений от«Фулхэма» (0:2) и «Сити» (1:3) выдал винстрик из трех встреч. В первой игре «ириски» расправились с «Ливерпулем» (2:0), а в последующих они добыли три очка у «Саутгемптона» (1:0) и «Вест Бромвича» (1:0). Благодаря этим викториям «скаузеры» закрывают пятёрку лучших команд АПЛ. Но это место довольно легко будет потерять, ведь от ближайшего преследователя отставание всего в один балл.



Дружина Карло Анчелотти в начале сезона хандрила и проваливалась в результатах. Однако выровнять и попасть в зону еврокубков им удалось. По моему мнению, в данном противостоянии им придётся несладко. Их соперник на протяжении всего первенства выступал довольно стабильно, что про «ирисок» нельзя сказать. Так, например, за пять матчей «скаузеры» потерпели две неудачи, а вот «пенсионеры» ни одной», — сказал Павлюченко.

«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч: мудрый Карло Анчелотти готов сыграть в футбол Тухеля За три последних матча в АПЛ соперники на двоих пропустили только один мяч.