«Рубин» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 8 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 21-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: «Рубин» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 3.38.



«Один из самых ожидаемых матчей тура. «Рубин» себя здорово показал в игре со «Спартаком», уверенно победил в Москве. «Зенит» пока разочаровывает — вылетел из Кубка России, не выиграл в чемпионате у «Ростова». Вроде бы почти все травмированные и больные у «Зенита» вернулись, но это не помогло с «Ростовом».



Не знаю, почему «Зенит» настолько явный фаворит. На мой взгляд, «Рубину» в его нынешнем состоянии по силам не проиграть. Команда физически выглядит прекрасно, к тому же есть игра. В обороне компактно действуют, хорошо отлажен переход в атаку. И лидеры отменно выглядит — и Хвича, и Деспотович. Они могут доставить большие проблемы обороне «Зенита», к которой пока очень много вопросов.



Многие варианты рассматривал. На голы «Рубина» почему-то огромные коэффициенты. Решил остановиться на чём-то нейтральном — «Рубин» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча». И 1:1 может быть, и победу хозяев я совсем не исключаю», — сказал Титов.

«Рубин» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба рвутся к титулу. Слуцкий им не помешает В шести последних домашних матчах с «Зенитом» казанцам удалось взять очки лишь один раз.