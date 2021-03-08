«Северсталь» — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ 8 марта

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч четвёртого раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Северсталь» — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.77.



«Думаю, выиграет «Динамо». Им некуда деваться, их просто опустили. Домой надо вернуться со счётом 3:1 в серии и завершить её в Москве. Амбиций у бело-голубых — хоть отбавляй. Второй матч они проиграли сами себе, вратари не очень хороши были. А первая встреча вообще проходила по принципу «туда-сюда».



В третьем матче победили со счётом 2:1 в дополнительное время. Очень хорошо действовал вратарь Александр Еременко. Так что надо брать и четвёртый. В противном случае это для москвичей будет позором. У них есть желание как можно скорее завершить серию и готовиться к более серьёзному сопернику. Судя по всему, им с Ярославлем играть.



А у «Северстали» команда только создаётся, строится. Главное, чтобы никто не ушёл, не отвалился. Мне нравится стиль, который прививает команде тренер Андрей Разин. При таких делах выцепить пару игр можно, но не более.



Вот когда победили 5:2 — это реально было здорово, молодцы. Выложились, да ещё и на выезде. Сейчас такого уже не будет, так как настрой поменялся. Динамовцы просто не допустят того, чтобы им надавали по соплям. Москвичи способны обыграть «Северсталь» с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.