«Челси» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Эвертон».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Челси» сыграл в непривычный футбол для этой новой команды, играл практически без мяча, играл от соперника, владел мячом меньше 50 процентов впервые при Тухеле. Тем не менее, сыграл солидно, практически ничего не дал создать у своих ворот «Ливерпулю» — всего один удар в створ мерсисайдцы нанесли, да и то в конце матча, когда Вейналдум пробил головой метров с 12-ти. Придраться особо не к чему в плане организации игры «Челси». В атаке команда могла бы действовать чуть активнее, но я думаю, что это дело времени. Три матча уже команда не пропускает.



То же самое можно сказать про «Эвертон» — он не пропускает три матча и не позволяет ничего создать соперникам у своих ворот. Исходя из этих простых статистических моментов, из того, как стилистически строят игру эти две команды, можно предположить, что игра будет достаточно осторожной без большого количества голевых моментов.



В первом круге «Эвертон» выиграл со счетом 1:0, вполне возможно, что и здесь будет забито примерно 1-2 мяча, а может, вообще мячей забитых здесь не будет.



«Челси» будет владеть инициативой и преимуществом, больше атаковать, но насколько они преуспеют, сказать не берусь. Мой вариант здесь тотал меньше 2,5 мяча и чуть более осторожный – «Челси» не проиграет и тотал меньше 3,5», — сказал Петросьян.

«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч: мудрый Карло Анчелотти готов сыграть в футбол Тухеля За три последних матча в АПЛ соперники на двоих пропустили только один мяч.