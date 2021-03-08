«Челси» — «Эвертон»: ставка Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Эвертон».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«После назначения Тухеля «Челси» пропустил всего два мяча. Команда клюёт по зернышку. Она играет аккуратно, спокойно, не уступает.



Мне кажется, что в матче против «Эвертона» синие будут действовать очень-очень аккуратно. «Обе забьют» – эта ставка играла лишь в 20% случаев в последнее время.



Хотя средняя результативность матчей этих соперников в Лондоне составляла 3,5 мяча, я предлагаю не отталкиваться от прошлого. Потому что Тухель ставит новую игру. Он уже привил новую философию.



«Челси» – удивительная прагматичная команда. Не знаю, к чему это приведёт в плане дальнейших перспектив Тухеля, но, может быть, это команде сейчас и нужно: победы, возвращение к прошлым высотам. Не думаю, что «Эвертон» впишется в открытый атакующий футбол.



Мне кажется, в предстоящем матче нужно ждать шахматной и прагматичной игры. Встречаются соседи по турнирной таблице. Цена очка в этой встрече очень высока. Март – то время, когда тяжело расходуются силы. Команды к этому бережно подходят», — сказал Казаков.

«Челси» — «Эвертон». Прогноз на матч: мудрый Карло Анчелотти готов сыграть в футбол Тухеля За три последних матча в АПЛ соперники на двоих пропустили только один мяч.