«Динамо» Минск – СКА: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ 8 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – СКА.



Ставка: победа СКА за 1.98.



«4:6 во втором матче серии, поражение в овертайме в матче третьем, по идее, должны создать у обывателя впечатление сражение Давида с Голиафом, правда, тут Давиду ничего не светило изначально. На самом деле это свидетельствует о том, что питерцы планово проходят первый раунд плей-офф, в котором не должны вспотеть ни при каком сопернике.



Более того, в четвёртом матче против минчан будут на полную катушку работать многократно воспетые мною здесь законы человеческой психологии. «Зубры» вроде бы недалеко были от положительного результата в первом матче, ещё ближе – во втором, и уж совсем держали его в руках в третьем. Если вы думаете, что в хоккее всё происходит по правилам войны, когда артиллерия пристреливается всё ближе и ближе и теперь должна накрыть – то это почти верно. Только на войне, когда вражеская артиллерия берёт тебя в «вилку», срочно закапываются в землю и ждут, когда противник подумает, что достал тебя.



У минчан настроение перед четвёртым матчем просто обязано быть «на полшестого». Они могут биться с ожесточением, как защитники Брестской крепости, которым некуда отступать, но такой ожесточённости надолго не хватит. Если в четвёртой игре минчане сумеют открыть счёт – СКА ещё раз придётся немного повозиться, укатывая «зубров» в лёд. Если счёт откроют питерцы – Минск вообще может бросить играть. Но в любом случае, как ни крути, СКА одержит четвёртую победу и поедет домой, чтобы ждать, когда все наиграются», — сказал Лебедев.