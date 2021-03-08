«Рубин» — «Зенит»: результат матча, как сыграли 08.03.2021, какой счёт, кто забил

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» обыграл «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. «Зенит» также создал ряд голевых моментов, но реализовать их не сумел.



Во втором тайме «Рубин» действовал по счёту, от обороны, а «Зенит» массированно атаковал. На 75-й минуте это принесло результат. Гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Однако «Рубин» не сдался и на 2-й компенсированной минуте вернул себе преимущество на табло. Гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. «Зенит» имел шанс отыграться на 90+8-й минуте, но Артём Дзюба не реализовал пенальти.

Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.70. Успех казанцев оценивался в 5.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5000 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.95.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.97, «обе забьют» — за 1.85, пенальти — за 2.45. Поставить на то, что «Рубин» не проиграет, можно было за 2.40.