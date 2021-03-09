«Боруссия» — «Севилья»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, какой канал покажет

9 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск.



В первом матче дортмундцы выиграли со счётом 3:2. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу немецкой команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. А ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.



Проход «Боруссии» идёт за 1.18, проход «Севильи» — за 6.00.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.