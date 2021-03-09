«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Севилья». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «Севилья» забьет минимум 2 гола за 2.40.



«Мы помним, что в первом матче был неожиданный для меня результат – «Севилья» пропустила аж три мяча, могла пропустить еще больше. Эрлинг Холанд творил чудеса и делал всё что хотел с обороной севильского клуба. Но счет 2:3 в домашней встрече для такого клуба, как «Севилья», это еще не приговор.



Да, «Севилья» сейчас не в порядке – проиграла «Барселоне» в Кубке Испании, хотя имела хороший гандикап после первой домашней игры, «Эльче» проиграла в последнем туре, стала команда много пропускать. Вроде как, «Севилья» не в порядке, но Лепетеги достаточно опытный тренер, поэтому какой-то сюрприз своему сопернику наверняка приготовит.



«Севилье» надо рисковать, надо забивать минимум два, при этом вспомнить, как хорошо играть в обороне. Но сдержать Холанда будет сложно, поэтому обе забьют и тотал больше 2.5 напрашивается.



Я бы рискнул и попробовал сыграть индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 за коэффициент 2.40. Атака «Севильи» может какой-то сюрприз «Боруссии» преподнести. Учитывая, как она играет в обороне, а она играет там не лучшим образом, я бы взял индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5. Рассмотрел бы вариант тотал больше 2.5 и обе забьют и тотал больше 3. Вот такие варианты я вам набросил на ответную игру в Дортмунде между «Боруссией» и «Севильей», — сказал Генич.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.