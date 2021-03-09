«Интер» — «Аталанта»: результат матча, какой счёт, кто забил, как сыграл Миранчук

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.



На 54-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который оказался первым на подборе в пределах чужой штрафной после удачного рикошета и отправил мяч в сетку ворот.



Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте, заменив Маттео Пессину.

Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.05: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2050 рублей. Успех гостей оценивался в 3.65. А ставки на ничью принимались за 3.70.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.25, «обе забьют — нет» — за 2.30, а победа «Интера» всухую — за 5.50. Точный счёт 1:0 шёл за 8.00.