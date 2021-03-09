«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Трактор» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Салават Юлаев» забросит минимум 3 шайбы за 2.32.



«Ход серии развивался так, что «Трактор» с каждым матчем играл всё хуже. Первую игру челябинцы взяли со счётом 3:1, причём в Уфе.



Но второй матч – это поражение в овертайме (2:3). А в третьем матче, в Челябинске, «Салават Юлаев» вообще разгромил трактористов со счётом 4:0.



Надо ещё понять, почему «Трактор» так сдулся. Но я бы не стал в этой серии ставить на победителя. Обе команды друг друга стоят, и они обе по-своему хороши. Просто «Салават Юлаев» играет от атаки, а вот «Трактор» пытается выстроить надёжную оборону.



Я бы в четвёртом матче серии взял кэф 2.32 на то, что «Салават Юлаев» в основное время пробьёт тотал больше 2.5 – то есть забросит от трёх шайб. Мне кажется, Уфа уже подобрала ключи к воротам «Трактора», тем более там в атаке есть сам Теему Хартикайнен, который в плей-офф привык нестись напролом, как раненый носорог», — сказал Лысенков.

«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз на 4-й матч: Кравцов и Калинин расколдуют Метсолу Уфимцы добыли две победы подряд и захватили лидерство в серии. А накануне отыграли на ноль.