«Ювентус» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Порту». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.93.



«Мы помним, что «Порту» преподнёс сенсацию в первом матче, выиграв дома 2:1. Но гол Федерико Кьезы в концовке чуть успокоил ситуацию для «Ювентуса». Теперь команде Пирло необходимо выигрывать в 1 мяч и желательно не пропускать. Может ли это сделать «Ювентус» в своём нынешнем состоянии? Скорее да, чем нет.



Но мы видим, что «Ювентус» не очень убедительно играет в обороне в чемпионате. И в последнем туре от «Лацио» пропустил. Думаю, здесь будет выжидательная игра. «Ювентус» понимает, что если пропустит, то минимум два придётся забивать. Поэтому торопиться он не будет. Но при нахождении на поле Криштиану Роналду или Мораты, который удачно вышел на замену в игре с «Лацио», можно всё постараться перенести на второй тайм.



Не думаю, что без болельщиков «Ювентус» сразу понесётся на «Порту». Он постарается учесть ошибки первой игры, когда Щенсны подарил мяч португальскому клубу в самом начале. Здесь «Ювентус» будет действовать аккуратно, сдержанно, терпеливо. Скорее всего, он будет ждать свой шанс во втором тайме. И «Порту» постарается оберегать результат первой игры.



По тому, как я вижу ситуацию, предложу вариант «второй тайм результативнее первого» за 1.93. Здесь, скорее всего, придётся больше рисковать во втором тайме», — сказал Генич.

«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.