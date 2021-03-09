«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на матч Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.33.
«Думаю, в четвёртом матче выиграют уфимцы, а потом и дома у себя дожмут челябинцев. Они посильнее, помобильнее, победили со счётом 4:0 в предыдущей встрече. Расслабления у них тоже не будет. Все сейчас стараются экономить свои силы, лишние переезды ни к чему. Юха Метсола в полном порядке.
У челябинцев же небольшой запас хороших хоккеистов, иностранцы есть в составе, именно они сейчас и стараются больше всех. Думаю, Уфа подберет к ним ключики и решит все свои вопросы. В сегодняшнем матче играть будут от обороны и те, и другие. В плей-офф редко кто летит в атаку с первых минут, все присматриваются, стараются максимально настроиться на своего соперника.
Нас ожидает серьёзная битва, но запаса у челябинцев просто нет. Вот Уфа включит свой резерв — тогда совсем другая вещь пойдет. Физически они готовы больше и лучше челябинцев. «Трактору» предстоит тяжёлое сражение. Возможно, будут лишние удаления, ошибки, этим «Салават Юлаев» воспользуется и победит с преимуществом в одну шайбу», — сказал Кожевников.
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