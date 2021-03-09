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«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ

«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Йокерит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.98.

«Ярославцы и так уже повели в серии со счетом 3:0. Думаю, сегодня её и завершат. Матч снова пройдёт на «Арене 2000», где всё, скорее всего, и закончится. «Железнодорожники» расслабляться не станут.

Им повезло с тем, что не нужно летать на матчи в Хельсинки. Но всё равно лишние поединки лучше не проводить, травмы сейчас никому не нужны. Подопечные Андрея Скабелки играют в систему и будут биться до конца, доведя счёт в серии до 4:0.

«Йокерит» устал, у него там свои проблемы. Физикой «джокеры» давно уже не занимаются. Финны, конечно же, окажут сопротивление, но там нет той мощи, которая была год-два назад. У них в команде очень много разных передряг, что очень мешает. Создать большой отрыв в начале матча «Йокерит» не сможет, поэтому выиграют ярославцы, скорее всего, в основное время», — сказал Кожевников.

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«Йокерит» за три игры в Ярославле мало что показал, российский клуб выглядит интереснее.
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