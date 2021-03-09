«Ювентус» — «Порту»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».



Ставка: проход «Ювентуса» за 1.67.



«Ювентус» не тот, который мы привыкли видеть в последние годы. Последней серьезной победой можно считать выход туринцев в финал Кубка Италии после победы по сумме двух матчей над «Интером».



В чемпионате Серии А «чёрно-белые» сумели вернуться в первую тройку, но уступают «Интернационале» уже семь баллов, хотя у коллектива лучшая линия обороны. В двух последних турах хозяева выиграли у «Специи» (3:0) и «Лацио» в последнем туре со счетом 3:1.



Сегодня не смогут выйти на поле Де Лигт, Кьеллини, Дибала и Бентанкур.



«Порту» блестяще провёл первую дуэль 1/8 финала, где вырвал победу у Криштиану Роналду (2:1), что сделало шансы на продолжение своих выступлений более реальными.



В чемпионате Примеры «бело-синие» отпустили вперед «Спортинг», при этом занимают вторую позицию. У команды 14 побед и 48 баллов. Следом за ничьей с лидером «драконы» обыграли «Жил Висенте» (2:0).



Не смогут выйти на поле Корона, Пепе, Мбемба и Мбайе.



Я считаю, что перевес «Порту» не очень существенный. «Ювентус» — это именно та команда, которая легко может наиграть на 1:0 или 2:0 и решить исход противостояния в свою пользу.



Я ожидаю выход в четвертьфинал итальянской команды», — сказал Мостовой.

«Ювентус» — «Порту». Прогноз: Криштиану Роналду найдёт способ остаться в любимом турнире В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.