«Ювентус» — «Порту»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту».
Ставка: проход «Ювентуса» за 1.67.
«Ювентус» не тот, который мы привыкли видеть в последние годы. Последней серьезной победой можно считать выход туринцев в финал Кубка Италии после победы по сумме двух матчей над «Интером».
В чемпионате Серии А «чёрно-белые» сумели вернуться в первую тройку, но уступают «Интернационале» уже семь баллов, хотя у коллектива лучшая линия обороны. В двух последних турах хозяева выиграли у «Специи» (3:0) и «Лацио» в последнем туре со счетом 3:1.
Сегодня не смогут выйти на поле Де Лигт, Кьеллини, Дибала и Бентанкур.
«Порту» блестяще провёл первую дуэль 1/8 финала, где вырвал победу у Криштиану Роналду (2:1), что сделало шансы на продолжение своих выступлений более реальными.
В чемпионате Примеры «бело-синие» отпустили вперед «Спортинг», при этом занимают вторую позицию. У команды 14 побед и 48 баллов. Следом за ничьей с лидером «драконы» обыграли «Жил Висенте» (2:0).
Не смогут выйти на поле Корона, Пепе, Мбемба и Мбайе.
Я считаю, что перевес «Порту» не очень существенный. «Ювентус» — это именно та команда, которая легко может наиграть на 1:0 или 2:0 и решить исход противостояния в свою пользу.
Я ожидаю выход в четвертьфинал итальянской команды», — сказал Мостовой.
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