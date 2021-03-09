«Боруссия» Д — «Севилья»: ставка Алексея Андронова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».



Ставка: обе забьют и минимум три мяча в матче за 1.68.



«По-моему, это первый случай, когда я буду рекомендовать такую ставку — с коэффициентом ниже 1,7. Иначе не получается. Достаточно простая задача у «Боруссии» после первого матча. Она должна забить дома. В этом случае «Севилье» надо забивать три, чтобы пройти дальше.



«Севилья» едет в Дортмунд с мыслью, что надо забить как минимум два мяча. Счет 1:0 их не устроит. Поэтому, думаю, мы увидим атакующий футбол от «Севильи». «Боруссия» без Санчо, может быть, будет чуть осторожнее. Но Эрлинг Холанд, который был заменён из-за травмы в игре с «Баварией», должен выйти в основном составе. Во всяком случае, об этом говорил тренер. «Боруссия» выйдет забивать свой гол.



Поэтому предложу ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,68. Не вижу ставки лучше на этот матч. Игра на три результата. Закончиться может чем угодно, учитывая нынешний уровень команд. Но я уверен, что забитых мячей будет достаточно много», — сказал Андронов.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.