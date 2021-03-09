«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.00.



«Честно говоря, финнов немного жаль. Ну, не заслужили они 0-4 в четвертьфинальной серии с «Локомотивом». Но с другой стороны… «Джокеры» имели пусть и небольшой, но всё-таки достаточно определённый люфт в выборе соперника по первому этапу плей-офф. Выбирали между московским «Динамо» и «Локомотивом». Целенаправленно шли на «Локомотив» и получили его. Думается, что решение о том, чтобы проводить все четвертьфинальные матчи, принималось тоже где-то в это время, то есть выбирали между большой и шумной Москвой и тихим патриархальным Ярославлем. В общем, всё сложилось по финскому сценарию — и на кого им теперь обижаться? Особенно в тот момент, когда объективно куда более слабая, чем «Йокерит», «Северсталь» играет с «Динамо» практически на равных.



Думаю, финнам нет никакого резона задерживаться в Ярославле ещё на пару дней. Нет, сдаваться они не будут, но и от мысли, что вся эта борьба оказалась для них совершенно бесполезной, тоже ведь никуда не деться. Подлые они, эти мыслишки. Поэтому «Локомотив» должен закончить всё в четвёртом матче и отпустить наконец измученный «Йокерит» домой, готовиться к следующему сезону», — сказал Лебедев.

«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз на 4-й матч: Пулккинен и Скабелка отправят финнов домой «Йокерит» за три игры в Ярославле мало что показал, российский клуб выглядит интереснее.