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«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».

Ставка: ничья за 3.84.

«Боруссия» стартовала в 2021 году с двух побед, после чего Дортмунд потерял контроль над турнирной дистанцией, правда, ближе к концу февраля вернул свою игру.

За 24 тура «желто-чёрные» сумели добыть только 12 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 39 очков и шестое место, дающее право принять участие в Лиге Европы. После поражения от «Фрайбурга» (1:2), немецкий клуб разделил турнирные баллы с «Хоффенхаймом» (2:2) и выиграл четыре игры.

У хозяев в лазарете Шмельцер, Аканджи, Рейна, Санчо и Витцель.

«Севилья» в конце января выдала серию из девяти победных матчей. В Кубке Испании «красно-белые» вышли в 1/2 финала, где в первой игре одолели «Барселону» (2:0), но в ответной игре упустили место в финале турнира. За 25 туров Примеры «нервионцы» смогли добыть 15 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 48 очков и четвертую позицию.

«Севилья» сдулась, что доказало последнее поражение от «Эльче». Дортмунд фаворит и выглядит более по-немецки слаженно и мощно. В этой игре я предполагаю мирный исход, который устоит немецкую дружину, но вряд ли испанцев хватит на большее», — сказал Мостовой.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов!
После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.
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