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«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ в Челябинске

«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ в Челябинске
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Трактор» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.53.

«Вы поняли основную разницу между клубом-олигархом и тем, кто в плей-офф так, покурить вышел? В принципе повторение сценария регулярного чемпионата, только в более быстром формате. Теперь от матча к матчу «Салават» добавляет, а «Трактор», полностью выплеснувшись в Уфе, дома представляет из себя жалкое зрелище.

Нет, в четвёртом матче картина не усилится, поскольку «Трактору» ничего не останется, как рваться надвое в предпоследней попытке настичь «Салават» (последняя будет в пятом матче). Совсем уж лёгкой прогулки у уфимцев не будет, но и сильно перенапрягаться им тоже не придётся. Поэтому есть все основания предположить матч средней интенсивности, игровое преимущество в котором будет иметь «Трактор», а забрасывать на контратаках в основном будет «Салават». Который и закончит его победой в основное время, чтобы дома, перед своими болельщиками, оформить выход в полуфинал, а заодно прекратить все челябинские мучения», — сказал Лебедев.

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Уфимцы добыли две победы подряд и захватили лидерство в серии. А накануне отыграли на ноль.
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