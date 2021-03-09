«Боруссия» Д — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов 9 марта

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Севилья».



Ставка: голы в обоих таймах за 1.57.



«Дортмундцы в первой игре на «Рамон Санчес Писхуан» выиграли 3:2, а это значит, что отыграться «Севилье» будет сложно, так как в гостях надо выигрывать с разницей в два гола. Может ли сделать такое «Севилья»? Не думаю.



До середины февраля у «Севильи» был идеальный сезон. Команда хорошо выглядела в Лиге чемпионов, одной ногой была в полуфинале Кубка Короля, уверенно шла в чемпионате в зоне Лиги чемпионов, но сейчас уже всё провалено. «Севилья» умудрилась проиграть «Барселоне» в ответной игре 0:3, вылетев из Кубка – на последней минуте пропустили решающий гол, что может быть обиднее? Из Лиги чемпионов команда, скорее всего, вылетает, да и в последнем матче чемпионата проиграли. Это не удивительно, потому что они 120 минут отыграли после «Барселоны», а после этого через три дня играть в Эльче было сложно. Я очень удивился, что Лопетеги в матче с «Эльче» выставил практически оптимальный состав. Казалось бы, что лидерам дадут отдохнуть перед матчем с «Боруссией», но нет. Теперь снова без времени на раскачку опять выходить на поле и опять биться.



«Севилья» немного приунывшая – столько подряд обидных поражений. Я, честно говоря, не думаю, что «Севилья» отыграется, тем более что это не очень куражная команда, которой отыграть два гола сложно. Ситуация, когда надо нестись вперёд и забивать два гола, – непривычная для команды Лопетеги. Я не думаю, что «Севилья» справится с этим.



У «Боруссии» все наоборот – команда куражная. Но в этот раз им надо сыграть аккуратно и ввязываться в обмен голами и обоюдоострую игру не надо. Может ли «Боруссия» играть прагматично, аккуратно? Не факт. Перед ними пример игры против «Баварии», когда на 88-й минуте счёт был 2:2, а на 90-й он уже 2:4. Разница в два гола как раз и отделяет «Боруссию» от выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, а это важно – надо зарабатывать деньги. Учитывая, что в Бундеслиге всё идет плохо, то надо особенно стараться.



Я бы здесь поставил на голы в обоих таймах. В большинстве матчей «Боруссии» гол бывает до перерыва, а «Севилье» нужно спешить забивать как можно раньше. Я бы поставил на то, что в первом тайме мы увидим один гол, а после перерыва ещё один, а может, и не один. В ожидании результативного матча можно было бы подумать о ставке на тотал больше 3, но коэффициент на это меня как-то разочаровал. Поэтому можно поставить на индивидуальные голы тех футболистов, которые чаще всего забивают, которые лидеры атаки, которые исполняют пенальти. У «Севильи» это Лукас Окампос – великолепный аргентинский полузащитник, от которого я кайфовал ещё во время его выступления за «Марсель». В «Севилье» он стал лидером, восстановился от травмы. Он исполняет пенальти, поэтому поставить на его гол вполне можно.



Что касается «Боруссии», то здесь всё очевидно – Холанд, кто же ещё? Он забивает из ничего, даже когда «Боруссия» совсем плохая. Например, к девятой минуте может забить дубль в ворота «Баварии». Но коэффициент на гол Холанда совсем низкий, к тому же в матче с «Баварией» он получил небольшую травму и был заменён. Кто знает, какое у него состояние. При коэффициенте 1.65 я обойду эту ставку стороной, ограничусь голом Окампоса», — сказал Вишневский.

«Боруссия» Д — «Севилья». Прогноз: благодаря таким матчам мы и любим Лигу чемпионов! После поражения от дортмундцев на своём поле «Севилья» проиграла три матча подряд.