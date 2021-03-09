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«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч Кубка Гагарина 9 марта

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч Кубка Гагарина 9 марта
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.14.

«Горьковчане дома захотят хлопнуть дверью, порадовать своих болельщиков напоследок. Думаю, сегодня они одержат свою первую победу в серии. Мощи у них, конечно, намного меньше, но мотивация будет запредельная, плюс колоссальная поддержка. Хотя бы один матч нижегородцы должны выиграть, упереться.

Казанцы очень здорово действуют в обороне. В их умении сушить игру им нет равных. Забьют один-два гола, а потом садятся в глухую оборону. Но сегодня, я считаю, именно хозяева на победу настроятся больше. Может быть, они выиграют лишь в дополнительное время, а если и в основное, то, скорее всего, также в одну шайбу всего. Это, конечно, рискованно, но более чем вероятно.

Нижегородцы расслаблены, побегут вперед по принципу «ничего не надо», и, возможно, им повезёт. У них есть моменты, которые они способны реализовать, просто забросить никак не получается. В этом их проблема, но победить хозяева сегодня всё же должны», — сказал Кожевников.

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